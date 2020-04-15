Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika

Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de, kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak 3 vatandaşı 63 bin lira dolandırdığı iddiası ile yakalanan şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak 3 vatandaşı 63 bin lira dolandırdığı iddiası ile yakalanan şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği görevlileri, farklı tarihlerde kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları telefonla dolandıran şüpheli şahsın Murat M.(45) olduğunu belirledi. Şüpheli şahıs, yapılan çalışmalar sonucu saklanmış olduğu evde görevlilerce yakalandı. Şahsın, 2 Nisan 2020 tarihinde Halil Saffet İ.'yi 19 bin, 7 Nisan 2020 tarihinde Nuran B.'yi 25 bin ve 8 Nisan 2020 tarihinde ise Kamil A.'yı 19 bin lira dolandırdığı belirlendi.


İlgili suçlardan hakkında işlem yapılan şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:19 Kaynak: İHA

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