Kendisini Polise İhbar Eden Arkadaşını Öldürdü

ADANA'da kullanılmayan çiftlikte başından tabancayla vurularak öldürülen Suat Duruhan'ın katil zanlısı olarak aranan Ramazan Y. (24) yakalandı.

ADANA'da kullanılmayan çiftlikte başından tabancayla vurularak öldürülen Suat Duruhan'ın katil zanlısı olarak aranan Ramazan Y. (24) yakalandı. Tutuklanan zanlı, Duruhan'ı, kendisini uyuşturucu madde satma suçundan aranırken polise ihbar ettiği için öldürdüğünü söyledi.



Geçtiğimiz 1 Nisan gecesi Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan ve kullanılmayan çiftlikten tek el silah sesi ve yardım çığlığı geldiğini duyan mahalle sakinleri, evlerinden çıktıklarında plakası alınamayan bir otomobilin hızla kaçtığını gördü. Çiftliğe giden mahalleli, Suat Duruhan'ı başından vurulmuş halde buldu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Duruhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra araştırma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ramazan Y. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, zanlının saklanabileceği 10 adresi tespit etti. Bu adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Ramazan Y., Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı.



Ramazan Y. sorgusunda, uyuşturucu madde satma suçundan arandığını, Duruhan'ı kendisini polise ihbar ettiği için aralarında çıkan tartışmada öldürdüğünü söyledi.



27 Mart günü Çamlıbel Mahallesi'nde Ramazan Eren'i (23) de 'yan baktın' tartışması sırasında yaraladığı ortaya çıkan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - Adana

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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