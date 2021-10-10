Üye Girişi
Kendisini satırla yaralayan sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti - Son Dakika

Kendisini satırla yaralayan sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti

10.10.2021 14:36

Hatay'da bir iş yeri önünde satırla sevgilisine saldırıp yaraladıktan sonra gözaltına alınan genç, adliyeye sevk edildi. Adliye önünde kendisini yaralayan Oğuzhan Kaplan'ı bekleyen Elif Dernekçi, "Onu affedin onun tutuklanmasını istemiyorum" diyerek sinir krizi geçirdi. Kendini yerden yere atan genç kız, görenleri şaşırtı.

Hatay'da geçen cuma günü bir iş yeri önünde satırla sevgilisi Elif Dernekçi'yi saldırıp yaraladıktan sonra gözaltına alınan Oğuzhan Kaplan, adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İş yeri önündekilerin müdahale etmemesi nedeniyle tepki çeken saldırıyla ilgili genç kız, şikayetçi olmadı. 5 kişinin gözü önünde satırlı saldırıyı gerçekleştiren Oğuzhan Kaplan gözaltına alındı. Sevgilisini satırla yaralayan Kaplan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kendisine satırla saldıran sevgilisi için adliye önünde yerlere yatıp feryat etti

"TUTUKLAMAYIN" DİYEREK AĞLADI

Adliye önünde kendisini yaralayan Oğuzhan Kaplan'ı bekleyen Elif Dernekçi, "Onu affedin onun tutuklanmasını istemiyorum" diyerek feryat etti.

Genç kızı adliyede görevli polisler sakinleştirirken Elif Dernekçi, kendisini öldürmeye teşebbüs eden sevgilisi için gözyaşı döktü.

Kendisini satırla yaralayan sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini satırla yaralayan sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek 14:29 PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek Üç yıllık aşkta mutlu sona ulaşıldı! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız nikah masasına oturdu 14:26 Üç yıllık aşkta mutlu sona ulaşıldı! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız nikah masasına oturdu Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler 13:41 Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler
Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak 13:23 Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak Matematik öğretmeninden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı 13:00 Matematik öğretmeninden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var 12:35 Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var
e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek 12:32 e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular 12:11 Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular

Son Dakika Haberleri
14:28 PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek
14:27 Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi
14:26 Üç yıllık aşkta mutlu sona ulaşıldı! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız nikah masasına oturdu
14:24 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde
14:23 Alman aşısı tutmadı! Norveç maçında Stefan Kuntz'u beğenmediler
13:40 Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler
13:22 Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak
13:21 Kangal köpeklerine talep yağıyor! Yurt dışına 50 bin dolardan, yurt içine 300 bin liradan satılıyor
12:36 Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi
12:31 e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye giren kadın kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye giren kadın kalp krizi geçirdi         
14:32
Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi         
14:28
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Devlet Bahçeli, dikkat çeken Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözlerine canlı yayında açıklık getirdi         
13:22
Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin         
12:38
Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi         
12:34
Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti         
12:31
Kahreden kaza! Refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi öldü Kahreden kaza! Refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi öldü         
12:08
Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi         
11:12
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti         
11:06
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 14:41:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kendisini satırla yaralayan sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement