Kendisini satırla yaralayan sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti - Son Dakika

Hatay'da geçen cuma günü bir iş yeri önünde satırla sevgilisi Elif Dernekçi'yi saldırıp yaraladıktan sonra gözaltına alınan Oğuzhan Kaplan, adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İş yeri önündekilerin müdahale etmemesi nedeniyle tepki çeken saldırıyla ilgili genç kız, şikayetçi olmadı. 5 kişinin gözü önünde satırlı saldırıyı gerçekleştiren Oğuzhan Kaplan gözaltına alındı. Sevgilisini satırla yaralayan Kaplan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"TUTUKLAMAYIN" DİYEREK AĞLADI

Adliye önünde kendisini yaralayan Oğuzhan Kaplan'ı bekleyen Elif Dernekçi, "Onu affedin onun tutuklanmasını istemiyorum" diyerek feryat etti.

Genç kızı adliyede görevli polisler sakinleştirirken Elif Dernekçi, kendisini öldürmeye teşebbüs eden sevgilisi için gözyaşı döktü.