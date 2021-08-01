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Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim - Son Dakika

Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim

01.08.2021 12:01
Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim, System.String[]

Ankara'da 2020 yılında, kendisine şiddet uygulayan eşini oğluyla birlikte boğarak öldüren kadın, mahkemeden beraatini istedi. Eşinin eve alkollü geldiğini, çocuklarını dövüp küfrettiğini ve 'borcum var seni satacağım' dediğini söyleyen kadın, kocasını öldürme amacı olmadığını o anda namusu ve çocukları için savaştığını belirtti. Oğlunun ise suçu olmadığını, yalnızca parmak izinin olduğunu iddia etti.

Üç çocuk annesi Elif Katar, 21 Mart 2020'de, gece, eve alkollü gelip kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşi İsmail Katar ile kavga etti. Elif Katar, arbede sırasında, büyük oğlu Mehmet Can Katar ile, elbise kuşağını İsmail Katar'ın boynuna dolayıp uçlarından çekip boğarak öldürdü.

ANNE VE OĞLU TUTUKLANDI

Olayın ardından tutuklanan anne ve oğlu hakkında 'eşi ve üst soyu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, her iki sanığa da önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ceza ağır tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15'er yıla düşürüldü. Karar, avukatlar tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme kararı tanıkların dinlenmesindeki usul eksikliği nedeniyle bozarak dosyayı Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Yeniden görülen duruşmaya Elif Katar ile Mehmet Can Katar, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. İsmail Katar'ın kardeşi Metin Katar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Bir önceki savunmasında, "O gece yine içkili geldi. Hepimizi salona topladı. Küfür ve hakaretlerine devam etti. Bana ve küçük çocuklarıma vurmaya başlayınca büyük oğlum araya girdi. Sonra defalarca çocuklara küfretti. Ben bu sırada çocukları odalarına gönderdim. Kolumdan tutarak, kapıya yöneldi, 'çok borcum var seni satacağım' dedi. Bir anda kendimi kaybettim ve yerde gördüğüm elbise kuşağını alarak boğazına doladım. Beni götürmesin diye bayıltmak istedim, öldürmek istemedim. Gürültüye gelen büyük oğlum boğazındaki kuşağı çözdü. Onun parmak izi bu yüzden çıktı" diyen Elif Katar, bu kez haklarının, avukatı tarafından savunulmasını ve tahliyesini talep etti.

"NAMUSUN İÇİN BUNU YAPTIM"

Elif Katar, "1,5 yıldır cezaevindeyim. Bu suçu, namusum için, bir kadın ve anne olarak işledim. Mahkemeden tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.Mehmet Can Katar da en küçük kardeşi K.K.'den 4 aydan beri kimsenin haber almadığını söyleyerek, "Dağılan ailemizden kalan küçük kardeşime 4 aydır kimse ulaşamıyor. Kayıp kardeşimi bulmak için adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum. Vicdanen çok rahatsızım" dedi.

"SANIKLAR CEZALANDIRILSIN"

İsmail Katar'ın kardeşi Metin Katar ise sanıkların cezalandırılması istedi. Kayıp K.K.'nin 18 yaşına kadar Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığını, daha sonra da Kırıkkale'de anneannesinin yanında olduğunu söyleyen Metin Katar, 4 aydır yeğeninden haber alamadığını belirtti. Mahkemede, tanıkların yeniden dinlenmesine karar verilip, duruşma ertelendi.

Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim

21 Mart, Mahkeme, Ankara, Katar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim - Son Dakika


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