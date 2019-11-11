Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Nevşehir'de kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak vatandaşları telefon ile dolandıran şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan bir vatandaş kendisini telefon ile arayan şahsın savcı olduğunu ve FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliğin bar demek suretiyle banka hesap numarasına 48 bin 700 lira para yatırması halinde kurtulacağını söylemesi üzerine hesaba para yatırdığını ifade etti. Mağdur vatandaşın ifadesinden yola çıkan polis ekipleri 22 yaşındaki İ.Ö.'nün parayı Adana'dan çektiğini tespit etti. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonrasında yakalanan İ.Ö. SEGBİS sistemi ile Nevşehir'de ifadesi alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR