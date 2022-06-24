Kendisini savcı olarak tanıtan ve yaşlı kadını dolandıran şahsı ağzındaki altın dişi ele verdi! Yurt dışına kaçacakken yakalandı - Son Dakika
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Kendisini savcı olarak tanıtan ve yaşlı kadını dolandıran şahsı ağzındaki altın dişi ele verdi! Yurt dışına kaçacakken yakalandı

24.06.2022 10:15

Denizli'de kendisini savcı olarak tanıtan ve yaşlı bir kadının 30 bin TL'sini alan dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu kadın, ağzındaki altın diş sayesinde yakalandı. Gazinoda eğlenirken Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan şüpheli, serbest bırakıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken bir kez daha gözaltına alınarak tutuklandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşan Perihan Ç. (70) ile irtibata geçen şüpheli, yaşlı kadını "Adınız FETÖ soruşturmasına karışmış. Birazdan kadın savcımız evinize gelerek altın ve paralarınızın fotoğrafını çekecek" yalanıyla kandırdı. Telefon konuşmasından kısa bir süre eve gelen Azeri Leman N. (22), yaşlı kadından aldığı yaklaşık 30 bin TL değerindeki altın ve paraların fotoğraflarını çekerek geri getireceğini söyledikten sonra hızla bölgeden uzaklaştı. Belirtilen sürede gelen giden olmayınca durumdan şüphelenen Perihan Ç., jandarmayı arayıp bilgi almak istediğinde dolandırıldığını anladı.

ALTIN DİŞİNDEN YAKALANDI

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri JASAT ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Dolandırılan Perihan Ç.'den şüphelinin ayırt edici özelliklerini öğrenen JASAT, altın dişli kadının peşine düştü. "Kod Altın Diş" adı verilen soruşturmada titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri, ön dişlerinden birisi altın kaplama olan Leman N.'nin izine il merkezindeki bir döviz bürosunda rastladı.

10 SAAT SONRA YAKALANDI

Adım adım takip edilen sahte savcı, 10 saat içerisinde yaşlı kadından alıp bozdurduğu altın ve dövizlerin parasıyla bir gazinoda arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken kıskıvrak yakalandı.

SAVCI SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİ

Yaşlı kadından dolandırdığı paraları suç ortaklarına ulaştıramadan yakalanan Leman N., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan kadın, hemen yurt dışına kaçmak için işlemlere başladı. Cumhuriyet savcısı, eldeki delil ve bilgilere dayanarak Leman N.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcının itirazını haklı bulan bir üst mahkeme, şüphelinin yeniden gözaltına alınmasına karar verdi.

YURT DIŞINA KAÇARKEN 2. DEFA YAKALANDI

Bu karar üzerine JASAT ekipleri, yurt dışına çıkmak için İl Göç İdaresine müracaat eden şüpheliyi, yurt dışına kaçamadan ikinci kez yakaladı. Yeniden mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Altın dişinden tespit edildi, dolandırdığı paralarla eğlenirken yakalandı Altın dişinden tespit edildi, dolandırdığı paralarla eğlenirken yakalandı 7 ayrı ülkeden 250 dansçı Denizlililer için sahne alacak 7 ayrı ülkeden 250 dansçı Denizlililer için sahne alacak
Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini savcı olarak tanıtan ve yaşlı kadını dolandıran şahsı ağzındaki altın dişi ele verdi! Yurt dışına kaçacakken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendisini savcı olarak tanıtan ve yaşlı kadını dolandıran şahsı ağzındaki altın dişi ele verdi! Yurt dışına kaçacakken yakalandı - Son Dakika
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