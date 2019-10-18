Son Dakika Haberleri: Kendisini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Son Dakika Güncel Kendisini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Kendisini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

2 saat önce

ÇORUM'da, Seyit A. isimli vatandaşı telefonla arayarak dolandıran İsmail M. (18) aldığı para ve ziynet eşyaları ile şehir dışına kaçmak için otobüse bindiği sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kendisini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı, System.String[]

ÇORUM'da, Seyit A. isimli vatandaşı telefonla arayarak dolandıran İsmail M. (18) aldığı para ve ziynet eşyaları ile şehir dışına kaçmak için otobüse bindiği sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kendisini savcı veya polis gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan İsmail M.'nin sorgusunda 2 kişiyi daha bu şekilde dolandırdığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmancık ilçesinde yaşayan Seyit A.'yı arayıp kendisini polis ve savcı olarak tanıtan ve 'kimliğiniz terör örgütünün eline geçmiş' diyen bir şüphelinin peşine düştü. Şüphelinin, Seyit A.'nın 10 adet Cumhuriyet altını, 4 adet bilezik, 20 bin TL ve 4 bin Euro parasını aldığı öğrenildi. Çevredeki Mobese kameraları ile iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu eşkalini belirlediği şüphelinin İsmail M., olduğu tespit etti.

KAÇTIĞI SIRADA YAKALANDI

Teknik ve fiziki takipte de bulunan ekipler, Osmancık ilçesinden Çorum'a geldiğini saptadığı şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. İsmail M., dolandırdığı para ve ziynet eşyaları ile kent dışına kaçmak için terminalde otobüse bindiği sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda, aynı yöntemle kentte 2 kişiyi daha dolandırdığı da belirlendi.


Çorum, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:52 Kaynak: DHA
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