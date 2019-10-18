Son Dakika Haberleri: Kendisini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı (2)
Son Dakika Güncel Kendisini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı (2)

Kendisini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı (2)

22 dakika önce

TUTUKLANDIÇorum'un Osmancık ilçesinde Seyit A.'yı telefonla arayarak dolandırıp, aldığı para ve ziynet eşyaları ile şehir dışına kaçmak için otobüse bindiği sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İsmail Musey (18), sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı...

Kendisini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Çorum'un Osmancık ilçesinde Seyit A.'yı telefonla arayarak dolandırıp, aldığı para ve ziynet eşyaları ile şehir dışına kaçmak için otobüse bindiği sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İsmail Musey (18), sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum),


Osmancık, Çorum, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:42 Kaynak: DHA
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