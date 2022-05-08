KENDİSİNİ ŞİKAYET EDENİN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLADI: 3 YARALI - Son Dakika
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KENDİSİNİ ŞİKAYET EDENİN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLADI: 3 YARALI

08.05.2022 13:45

MERSİN'in Anamur ilçesinde otomobiliyle yüksek sesle müzik dinleyip, aşırı hız yaptığı iddia edilen R.K. (28), kendisini jandarmaya şikayet eden E.Y.'nin (28) otomobiline tabancayla ateş açtı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde otomobiliyle yüksek sesle müzik dinleyip, aşırı hız yaptığı iddia edilen R.K. (28), kendisini jandarmaya şikayet eden E.Y.'nin (28) otomobiline tabancayla ateş açtı. Saldırıda E.Y. ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Jandarma, olaydan sonra kaçan R.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Gercebahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Gercebahşiş - Anamur yolunda 16 AIK 909 plakalı otomobiliyle yüksek sesle müzik dinleyip aşırı hız yaptığı iddia edilen R.K., kendisine tepki gösteren E.Y. ile tartıştı. E.Y., tartışmanın ardından R.K.'yi jandarmaya şikayet etti. Jandarma karakoluna çağrılan R.K., ifadesinin ardından E.Y.'nin Sağlık Mahallesi'nde otomobilini park ettiği sokağa geldi. Bir süre burada bekleyen R.K., E.Y. ve arkadaşları F.Y. (52) ile F.Y.'nin (46) bindiği otomobile kurşun yağdırdı. R.K., saldırıdan sonra otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan E.Y., F.Y. ve F.Y.'yi ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. E.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, R.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

KENDİSİNİ ŞİKAYET EDENİN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLADI: 3 YARALI
KENDİSİNİ ŞİKAYET EDENİN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLADI: 3 YARALI
KENDİSİNİ ŞİKAYET EDENİN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLADI: 3 YARALI
KENDİSİNİ ŞİKAYET EDENİN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLADI: 3 YARALI

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Jandarma, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KENDİSİNİ ŞİKAYET EDENİN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLADI: 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KENDİSİNİ ŞİKAYET EDENİN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLADI: 3 YARALI - Son Dakika
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