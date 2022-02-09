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Kendisini silahla vuran şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kendisini silahla vuran şahıs hastaneye kaldırıldı

09.02.2022 12:55
Kendisini silahla vuran şahıs hastaneye kaldırıldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kendisini silahla vurarak yaralayan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kendisini silahla vurarak yaralayan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay ilçeye bağlı Haslı Köyü Dereoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan D. (32) isimli vatandaş arkadaşını arayarak intihar edeceğini söyledi. Ramazan D. daha sonra halasının evine giderek göğsüne dayadığı silahı ateşleyerek kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

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Eskipazar, İntihar, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini silahla vuran şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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