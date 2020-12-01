Kendisini silahla vuranı bıçakladı - Son Dakika

Kendisini silahla vuranı bıçakladı

Samsun'da bir genç kendisini 10 gün önce silahla yaralayan şahsı bıçaklayarak hastanelik etti.

Samsun'da bir genç kendisini 10 gün önce silahla yaralayan şahsı bıçaklayarak hastanelik etti. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce M.D.'nin silahlı saldırısına uğrayan S.A.(20) bacağından yaralandı. S.A. hastanede tedavisi tamamlanınca taburcu edildi. S.A. evinin önünde karşılaştığı kendisini vuran M.D.'yi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan M.D. tedavi altına alınırken, S.A. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.A. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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