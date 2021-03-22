Kendisini Simge Sağın gibi tanıtan erkek kabin memurunun 4 yıl hapsi istendi...

Kendisini şarkıcı Simge olarak tanıtıp konuşmadığını ileri süren sanık Asil Nadir A. mahkemede, "Cinsel tercihlerimden dolayı kendimi bir kadın olarak tanıttım. Kesinlikle şarkıcı Simge'yi kastetmedim. Simge ile bir tane fotoğrafımız vardı, uzun süredir bunu profil fotoğrafı olarak kullanıyordum" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Simge Sağın'ın avukatı Ayşegül Mermer şikayet dilekçesinde, şüphelinin müvekkiline ait fotoğraf ve kisisel bilgilerini kullanarak itibarının zedelenmesine neden olduğunu ve insanları kandırdığını belirtti. Asil Nadir A.'nın eylemleri ile Simge Sağın'ın özel hayatına saldırıda bulunduğunu dilekçesinde ileri süren avukat Ayşegül Mermer, 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan şikayetçi oldu.

POLİS TELEFONUNDA YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKARDI

Beykoz Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Asil Nadir A.'nın Simge Sağın'ın fotoğrafını WhatsApp profil fotoğrafı yapıp üçüncü kişilerle kendisini şarkıcı olarak tanıtıp cinsel içerikli konuşmalar yaptığı belirtildi.

Savcılık, ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen şüphelinin telefonunu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. İnceleme raporunda Asil Nadir A.'nın 22 Ocak 2020-01 Şubat 2020 tarihleri arasında Simge Sağın adına oluşturduğu WhatsApp profili ile üçüncü kişilere kendisini şarkıcı olarak tanıtıp cinsel içerikli sohbetler yaptığını tespit etti.

4 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık soruşturmayı tamamlayarak şüpheli hakkında 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası isteyerek dava açtı.

"SİMGE'Yİ TANIRIM"

Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşma da sanık Asil Nadir A. hazır bulundu. Simge Sağın'ı daha önceden tanıdığını belirten sanık Asil Nadir A. "Kendisi bana, adına Facebook hesabı açmamı istemişti. Ben de rızası olduğundan açtım. 2010-2014 yılları arasında hesabı ben yönettim, konser bilgilerini vs. paylaşıyordum. Simge kendisinin ekip kurduğunu, Facebook hesabını yönetmememi istedi. Ben de 2015'ten beri bu hesabı kullanmıyorum, ben Simge imiş gibi davranıp Facebook üzerinden kimseyle konuşmadım. WhatsApp üzerinden bir kişi ile konuştum" dedi

"CİNSEL TERCİHLERİMDEN DOLAYI…"

Bu kişiyle de kendisini Simge olarak tanıtıp konuşmadığını ileri süren Asil Nadir A., "Cinsel tercihlerimden dolayı kendimi bir kadın olarak tanıttım ancak Simge demedim. Kesinlikle şarkıcı Simge'yi kastetmedim. Simge ile bir tane fotoğrafımız vardı, uzun süredir bunu profil fotoğrafı olarak kullanıyordum. Simge'nin sosyal medya hesaplarında herkese açık şekilde paylaştığı fotoğrafları alıp paylaştım. 'Saat 09.30 Taksim Pera Palas'ta buluşalım mı?' paylaşımını yapıp altına da resmini gönderen kişi ile yazışma yapmıştım, orada kendimi kadın olarak tanıttım" dedi.

Mahkeme duruşmayı erteledi.