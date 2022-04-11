Kendisini subay olarak tanıtıp baba ile oğlunu dolandırdı, hem hapis hem para cezası aldı - Son Dakika

BURSA'da, yaşadığı sitedeki bahçıvan Mehmet Öztürk (52) ile oğlu Şervan Öztürk'ü (27), yardım etme bahanesiyle, kendisini subay olarak tanıtıp dolandıran Sadettin Özbay'ın (34) yargılandığı davada karar çıktı. Kendisinden giysi isteyen Mehmet Öztürk'e, para yardımı yapacağını söyleyip hesap ve kimlik bilgilerini alan, ardından da adına hesap açarak kredi oluşturup 70 bin lirayı başka hesaba aktaran Sadettin Özbay, 3 yıl 4 ay hapis ile 3 bin 320 lira cezaya çarptırıldı.

Olay, 7 Ağustos 2020'de, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Öztürk, bahçıvan olarak çalıştığı sitede yaşayan ve kendisini subay olarak tanıtan Sadettin Özbay ile tanıştı. İddiaya göre Mehmet Öztürk, kendisine, "Sana yardım etmek istiyorum" diyen Özbay'a giysi ihtiyacı olduğunu söyledi. Ancak Özbay, Öztürk'e para yardımında bulunmak istediğini belirtip, banka hesap numarası istedi. Oğlu Şervan Öztürk'e de haber verip yanına çağıran Mehmet Öztürk, şüpheliye hesap ve kimlik bilgilerini verdi.