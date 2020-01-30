Kendisini tehdit eden sevgilisini tuvalette vurdu - Son Dakika
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Kendisini tehdit eden sevgilisini tuvalette vurdu

7 saat önce

Konya'da evli ve iki çocuk annesi genç kadın, iddiaya göre ilişkilerini yakınlarına söylemekle kendisini tehdit eden evli sevgilisini çıkan tartışmada tabancayla vurdu.

Kendisini tehdit eden sevgilisini tuvalette vurdu, System.String[]

Konya'da evli ve iki çocuk annesi genç kadın, iddiaya göre ilişkilerini yakınlarına söylemekle kendisini tehdit eden evli sevgilisini çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, gözaltına alınan kadının, "İlişkimizi eşime ve yakınlarıma söylemekle tehdit ettiği için öldürdüm" dediği iddia edildi.


Olay, dün akşam saatlerinde Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi tren istasyonu yakınlarında bulunan umumi tuvalette meydana geldi. İddiaya göre, evli Sadık A. (34), gönül ilişkisi yaşadığı evli ve iki çocuk annesi S.Ö. (26) ile tren istasyonunun karşısında bulunan umumi tuvalette buluşarak tartışmaya başladı. Tartışma devam ettiği sırada S.Ö. yanında bulunan tabancayla Sadık A.'yı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sadık A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay sonrası şüpheli S.Ö. olayda kullandığı tabancayla Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Burada gözaltına alınan şüpheli kadının ilk ifadesinde, "Sadık A. ile buluşarak konuşmaya başladık. Eşime ve yakınlarıma benimle ilişkisi olduğunu söyleyeceği şeklinde tehdit etti. Ben de bu durum üzerine yanımda bulunan silahla vurdum" dediği iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö. Çumra Adliyesine sevk edildi. - KONYA

Konya, Çumra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
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