Kendisini telefonda polis olarak tanıttığı kişinin 88 bin lirasını dolandırdı - Son Dakika
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Kendisini telefonda polis olarak tanıttığı kişinin 88 bin lirasını dolandırdı

20.05.2022 20:45
Kendisini telefonda polis olarak tanıttığı kişinin 88 bin lirasını dolandırdı

Kastamonu'da kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı kişinin 88 bin lirasını aldı.

Kastamonu'da kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı kişinin 88 bin lirasını aldı.

İddiaya göre, Recep Y'yi (66) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, dolandırıcılardan kurtaracağını söyleyerek banka hesap bilgilerini istedi. Recep Y, telefondaki kişiye istediği bilgileri verdi.

Telefonu kapattıktan sonra, kendisini arayan kişiye bir daha ulaşamayan Recep Y, bankaya giderek durumu anlattı. Hesabında bulunan 20 bin lira ile adına çekilen 68 bin liralık kredinin başka bir hesaba gönderildiğini öğrenen Recep Y, dolandırıldığını anlayarak polisi aradı.

Bankaya gelen polis ekipleri, Recep Y'yi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Banka, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendisini telefonda polis olarak tanıttığı kişinin 88 bin lirasını dolandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisini telefonda polis olarak tanıttığı kişinin 88 bin lirasını dolandırdı - Son Dakika
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