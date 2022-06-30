Kendisini terk eden eşini silahla yaralayan sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle 13 yıl hapis - Son Dakika
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Kendisini terk eden eşini silahla yaralayan sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle 13 yıl hapis

30.06.2022 14:54
Kendisini terk eden eşini silahla yaralayan sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle 13 yıl hapis

KAYSERİ'de kendisini terk eden, başkasıyla birlikteliğinden hamile eşi Göksel Deyerli'yi (29) tabancayla vurup yaraladığı suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası ile yargılanan Beşir Deyerli'ye (31) verilen 15 yıl hapis cezası, Yargıtay'ın bozmasının ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 13 yıl...

KAYSERİ'de kendisini terk eden, başkasıyla birlikteliğinden hamile eşi Göksel Deyerli'yi (29) tabancayla vurup yaraladığı suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası ile yargılanan Beşir Deyerli'ye (31) verilen 15 yıl hapis cezası, Yargıtay'ın bozmasının ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 13 yıl 4 aya düşürüldü.

Bursa'da iki çocuk annesi Göksel Deyerli, 2019'un Ocak ayında 13 yıllık eşi inşaat işçisi Beşir Deyerli'yi terk etti. Beşir Deyerli, uzun süre aradığı eşinin izini Kayseri'de buldu. Bursa'dan Kayseri'ye gelen Beşir Deyerli, eşini telefonla arayarak, konuşmak istediğini söyledi. Beşir Deyerli, görüşme teklifini kabul etmeyen Göksel Deyerli'yi 15 Temmuz 2019'da Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi'nde başka bir erkekle yürürken gördü. Beşir Deyerli, otomobilden inip, eşi ile yanındaki Afganistan uyruklu Mohammed Fakiri'ye (31) tabancayla kurşun yağdırdı. Cep telefonu alım-satımı yapan Fakiri, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve Fakiri'den 6 aylık hamile olan Göksel Deyerli ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Deyerli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZALARI İNDİRDİKayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığa Mohammed Fakiri'yi öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanığı eşi Göksel Deyerli'yi 'öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatı Hacı Ağca, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyayı inceleyen mahkeme, sanığa verilen cezalarda indirim yaptı. Cezalardan birinin 24 yıla, diğerinin ise 15 yıla indirilmesine karar verildi.DOSYA YARGITAY'A TAŞINDISanık avukatı Hacı Ağca bu kez dosyayı temyiz ederek, Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Mohammed Fakiri'ye karşı işlenen eyleme yönelik temyiz talebinin esastan reddederek, onanmasına hükmetti. 1'inci Ceza Dairesi ayrıca Göksel Deyerli'ye yönelik eylem için verilen cezada bozma kararı verdi. Kararda, "Sanıkla evli olduğu halde maktul ile birlikte yaşadığı, katılanın evlilik birliği devam ederken gayri resmi nikahla maktul ile birliktelik yaşamaya başladığı, cinsel ilişkiye girdiği, bu haliyle sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle olayların ulaştığı boyut dikkate alındığında sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi de uygulanması düşünülmeden fazla ceza tayin edildiği, bu yüzden dosyanın bozulmasına karar verilmiştir" denildi.'TAHRİK İNDİRİMİ EN ÜST SINIRDAN YAPILSIN'

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde yeniden yargılanan sanık Beşir Deyerli, duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katıldı. Sanık avukatı Hacı Ağca ise duruşmada hazır bulundu. Yargıtay bozma ilamına uyulmasını istediklerini belirten avukat Ağca, "Müvekkil hakkında tahrik indiriminin en üst sınırdan yapılmasını istiyoruz" dedi. Son sözü sorulan sanık Beşir Deyerli de "Diyeceğim bir şey yok. Takdir dairenizin" ifadelerini kullandı. 1'inci Ceza Dairesi, sanık Beşir Deyerli'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl hapse çarptırdı. 'Haksız tahrik' indirimi de uygulayan 1'inci Ceza Dairesi, cezayı 13 yıl 4 aya indirdi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararın Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verildiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Ceza Dairesi, Yargıtay, Kayseri, Göksel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendisini terk eden eşini silahla yaralayan sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle 13 yıl hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendisini terk eden eşini silahla yaralayan sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle 13 yıl hapis - Son Dakika
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