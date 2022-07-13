Kendisini terk eden eşini ve sevgilisini öldüren adamın sosyal medya hesabından profiline düştüğü not dikkat çekti - Son Dakika
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Kendisini terk eden eşini ve sevgilisini öldüren adamın sosyal medya hesabından profiline düştüğü not dikkat çekti

13.07.2022 14:48

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde koca, iddiaya göre eşi kendisini terk ederek evlilik planı yaptığı sevgilisinin yanına gitti. İz süren koca Erdal Y. pompalı tüfekle eşi Emine Y. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet Aksoy'u öldürdü. 1 kız çocuğu olan katilin, profiline 'Boşanmış' diye not düşmesi dikkat çekti.

Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan Emine Y. (38), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Erdal Y.'nin (39) yanından ayrılıp yaklaşık 1 ay önce Denizli'ye gelerek evlilik planı yaptığı iddia edilen Mehmet Aksoy (33) ve annesi Gülperi Aksoy (51) ile birlikte yaşamaya başladı.

Katiliyle aynı karede

İZ SÜRÜP EVİ BULDU

İz süren Erdal Y. pompalı tüfekle eşi Emine Y. ve Mehmet Aksoy'u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Denizli İl Jandarma ve Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli olaydan 2,5 saat sonra suç aletiyle birlikte Muğla'da gözaltına alındı.

Katiliyle aynı karede

TALİHSİZ KADIN KATİLİYLE AYNI KAREDE

Katliam gibi olayın ardından ölen kadının katiliyle aynı karedeki fotoğrafı ortaya çıktı. Evi terk eden karısını ve evlilik aşamasında olduğu sevgilisini öldüren ve 1 kız çocuğu olan katil Erdal Y.'nin sosyal medyadaki profiline 'Boşanmış' diye not düşmesi ise dikkat çekti.

Karısı ile aşığının kaldığı evi kana bulayan adamın sosyal medya profilinde dikkat çeken ifade
Katiliyle aynı karede
Katiliyle aynı karede
YORUMLAR
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Koca, karısının ve sevgilisinin yaşadığı evi bastı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı Koca, karısının ve sevgilisinin yaşadığı evi bastı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı Boşanma aşamasında öldürdüğü karısıyla fotoğrafları ortaya çıktı Boşanma aşamasında öldürdüğü karısıyla fotoğrafları ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Mehmet Aksoy, Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini terk eden eşini ve sevgilisini öldüren adamın sosyal medya hesabından profiline düştüğü not dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendisini terk eden eşini ve sevgilisini öldüren adamın sosyal medya hesabından profiline düştüğü not dikkat çekti - Son Dakika
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