Son Dakika Haberleri: Kendisini Tüfekle Başından Vurdu

Kendisini Tüfekle Başından Vurdu

13 dakika önce

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen S.A. (49), başına dayadığı tüfeği ateşledi.

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SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen S.A. (49), başına dayadığı tüfeği ateşledi. Ağır yaralanan S.A. hastanede tedaviye alındı.

Kaynarca Ortamahalle'de oturan ve uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen S.A., bugün öğle saatlerinde evde başına dayadığı tüfeği ateşledi. Silah sesini duyan komşular eve koştuklarında S.A.'yı yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekiplerince Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.A. buradaki ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, evde inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:15 Kaynak: DHA

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