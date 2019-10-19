Son Dakika Haberleri: Kendisini tutmaya çalışan adamın üzerine atladı
Son Dakika 3. Sayfa Kendisini tutmaya çalışan adamın üzerine atladı

Kendisini tutmaya çalışan adamın üzerine atladı

1 saat önce

Zeytinburnu'nda iddialara göre psikolojik sorunları olan kadın evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Kendisini tutmaya çalışan adamın üzerine atladı, System.String[]

Zeytinburnu'nda iddialara göre psikolojik sorunları olan kadın evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olayda kadın ve kadını aşağıda tutmaya çalışan adam ağır yaralandı.


Olay, Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 53 Sokak üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, Fulya B. (32) yaşadığı evin alt katındaki kuaförün sahibiyle sözlüydü ancak anlaşmazlık nedeniyle 3-4 gün önce ayrıldı. Sözlüsünden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşayan kadın, sinir krizi geçirerek 3'üncü kattaki evinin balkonundan kendini aşağıya attı. Kadının intihar girişiminde bulunacağını anlayan İbrahim T. (39) genç kadını aşağıda tutmaya çalıştı. Bu sırada balkondan atlayan kadın, kendisini tutmaya çalışan adamın üzerine düştü.


"Arkadaş tutmaya çalışırken yaralandı"


Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın ve İbrahim T.'nin tedavileri sürerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Olay anına tanık olduğunu ifade eden Osman Çakılcı, "Hastaneye götürdüler. Biz o kadarını gördük. Birden atladı, bir şey yapamadık. Arkadaş tutmaya çalışırken yaralandı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Yeşiltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizli boşanmak istediği eşi cezaevinden çıkan kadın ölmek istemiyorum
Cinsiyet değiştiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, karısıyla çocuk sahibi olmak istediklerini duyurdu Merdiven altı kürtaj, genç kadını canından ediyordu Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için Rusya'dan gelen mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 11 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 18:21:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendisini tutmaya çalışan adamın üzerine atladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]