Kendisini üsteğmen olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendisini üsteğmen olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kendisini üsteğmen olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta kendisini üsteğmen olarak tanıtarak, iş vaadinden bulunduğu kişilerin paralarını dolandırdığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Kendisini üsteğmen olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kendisini üsteğmen olarak tanıtarak, iş vaadinden bulunduğu kişilerin paralarını dolandırdığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, askeri üniformayla gezerek kendisini üsteğmen olarak tanıtan Turgay A. (29) ile ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir rezidansta Turgay A'yı gözaltına aldı.

Zanlının, iş vaadiyle ikisi kadın 5 kişinin toplam 12 bin lirasını dolandırdığı öğrenildi.

Bilişim yoluyla hırsızlık suçundan da kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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