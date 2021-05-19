Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu - Son Dakika

Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu

19.05.2021 03:29

İZMİR'in Konak ilçesinde E.M. (24), aralarında husumet bulunan Gökhan Çelenk'i çıkan tartışmada tabanca ile vurdu.

İZMİR'in Konak ilçesinde E.M. (24), aralarında husumet bulunan Gökhan Çelenk'i çıkan tartışmada tabanca ile vurdu. Başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Çelenk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan ancak bulunduğu bölgeyi ablukaya alan polise teslim olan E.M.'nin üç gün önce de pompalı tüfekle rastgele ateş açtığı ve bugün gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çınaraltı Mahallesi Dicle Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede tütün ürünleri satışı yapan Gökhan Çelenk, iddiaya göre bir süre önce cadde üzerinde tehlikeli araç sürdüğü ve yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle bakkal dükkanında çırak olarak çalışan E.M. ile tartıştı. Aralarında husumet oluşan E.M. ile Gökhan Çelenk bu akşam caddede karşılaşınca tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla E.M. belinden çıkarttığı tabanca ile Çelenk'e ateş art arda ateş açtı. Başına mermi isabet eden Çelenk kanlar içerisinde yere yığılırken, E.M. ormanlık alana kaçtı. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Çelenk'i ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Çelenk, 3 saat süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Çelenk'in cenazesi, savcının incelemesiden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Çelenk'i başından tabanca ile vurduktan sonra ormanlık alana kaçan E.M. ise bölgeyi abluka altına alan polis ekiplerine suç aleti tabanca ile birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan E.M., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayte Büro Amirliği'ne götürüldü.

TÜFEKLE ATEŞ AÇMAK SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞ

Bu arada E.M.'nin 3 gün önce Çınaraltı Mahallesi'nde pompalı tüfekle rast gele ateş açtığı ve olayı soruşturan polis ekipleri tarafından bugün gündüz saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi. Evinde yapılan aramada ise pompalı tüfek ele geçirildi. daha sonra serbest bırakılan E.M.'nin kendisini ihbar ettiği düşüncesiyle cinayeti işletiği ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma sürdürülüyor.

Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu
Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu
Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu
Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu
Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu
Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu
Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu
Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu
Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu

Çelenk, Polis, İzmir, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu - Son Dakika


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