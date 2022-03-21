Kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şüphelinin 7 suçtan 34 yıl 2 aya kadar hapsi istendi - Son Dakika
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Kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şüphelinin 7 suçtan 34 yıl 2 aya kadar hapsi istendi

21.03.2022 15:46
Kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şüphelinin 7 suçtan 34 yıl 2 aya kadar hapsi istendi

Ankara'da trafikte ışık ihlali yaptığı için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şüpheli Özgür Ö'nün soruşturması tamamlandı.

Ankara'da trafikte ışık ihlali yaptığı için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şüpheli Özgür Ö'nün soruşturması tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Çankaya ilçesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda kırmızı ışığı ihlal eden şüpheli, kendisini korna çalarak uyaran sürücüye çekiçle saldırdı.

Müştekinin aracına zarar veren, tehdit eden ve hürriyetinden yoksun bırakan şüpheli, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Olaydan kısa bir süre sonra Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, kızının hasta olduğunu ona yetişmek için kırmızı ışıkta geçmek zorunda kaldığını savundu.

Başka araçların da kırmızı ışıktan geçtiğini, bu esnada müştekinin kendisine korna çalarak küfür ettiğini iddia eden şüpheli, sonrasında yaşanılanlardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

İddianamede, şüpheli Özgür Ö'nün, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan" 4 yıldan 14 yıla, "silahlı tehditten" 2 yıldan 5 yıla, "hakaretten" 3 aydan 2 yıla, "ulaşım aracının alıkonulmasından" 1 yıldan 3 yıla, "mala zarar vermekten" 4 aydan 3 yıla, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" 1 yıldan 6 yıla ve "yaralamaya teşebbüsten" 8 aydan 1 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sulh ceza hakimliğince 5 Mart'ta tutuklanan şüpheli Özgür Ö, Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Cumhuriyet, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şüphelinin 7 suçtan 34 yıl 2 aya kadar hapsi istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şüphelinin 7 suçtan 34 yıl 2 aya kadar hapsi istendi - Son Dakika
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