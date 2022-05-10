Kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran sanığa 11 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran sanığa 11 yıl 6 ay hapis cezası

10.05.2022 15:12
Kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran sanığa 11 yıl 6 ay hapis cezası

Ankara'da trafikte ışık ihlali yaptığı için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Ö, 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da trafikte ışık ihlali yaptığı için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Ö, 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Özgür Ö. ve avukatı hazır bulundu.

Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa söz verdi.

Özgür Ö, 66 gündür tutuklu olduğunu, ailesine bakacak dışarıda kimsenin olmadığını, olay anında kızının rahatsızlığından dolayı kendisini kaybederek böyle bir davranışta bulunduğunu ifade etti.

Mağdurun zararını karşıladığını savunan Özgür Ö, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Savcının görüşünün ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa "silahla kasten yaralama" suçundan 6 ay, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" 1 yıl, "ulaşım aracının alıkonulmasından" 2 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 8 yıl hapis yıl cezası verdi.

Sanık Özgür Ö, hükümle birlikte tahliye edildi.

Soruşturmanın geçmişi

Çankaya ilçesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda 4 Mart'ta kırmızı ışığı ihlal eden Özgür Ö, kendisini korna çalarak uyaran bir sürücüye, aracının bagajından aldığı çekiçle saldırmıştı. Uyarıda bulunan sürücünün otomobilinin camını da kıran şüpheli, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Özgür Ö, "silahla tehdit", "hürriyetten yoksun kılma" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanmıştı.

İddianamede Özgür Ö'nün, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan" 4 yıldan 14 yıla, "silahlı tehditten" 2 yıldan 5 yıla, "hakaretten" 3 aydan 2 yıla, "ulaşım aracının alıkonulmasından" 1 yıldan 3 yıla, "mala zarar vermekten" 4 aydan 3 yıla, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" 1 yıldan 6 yıla ve "yaralamaya teşebbüsten" 8 aydan 1 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Asliye Ceza Mahkemesi, Çankaya, Ankara, Hakim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran sanığa 11 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran sanığa 11 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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