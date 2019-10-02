Kendisini vali yardımcısı olarak tanıtan sanığa hapis cezası

Kayseri'de, telefonla aradığı kişiyi, vali yardımcısının adını kullanarak, lösemili çocuğa yardım topladıkları iddiasıyla dolandırmaya çalışan sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Menderes Göçmez ile mağdur müşteki Ferhat Işık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mağdur müşteki Işık, bir şahsın kendisini telefonla arayarak, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı olduğunu, lösemili bir hasta için 500 bin lira gerektiğini ve Valilik olarak bunun 250 bin lirasını karşıladıklarını söylediğini anlattı.

Kalanını da hayırseverlerden topladıklarını ve bağış makbuzu verdiklerini dile getiren telefondaki kişinin, "Arkadaşlar size dönecek" diyerek telefonu kapattığını kaydeden Işık, daha sonra başka birisinin arayarak IBAN numarasını verdiğini söyledi.

Olaydan şüphelendiğini ve ilgililerden soruşturduğunda usulen böyle bir yardım kampanyası yapılamayacağını öğrendikten sonra, suç duyurusunda bulunduğunu belirten Işık, olayda bir zararı olmamasına rağmen başka canların yanmaması için sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Suçlamaları reddeden sanık Göçmez ise mağdur olduğunu iddia ederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Göçmez'e, "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına karar verdi.