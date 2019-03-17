Kendisini ve Başkalarını Çizgi Karakterlere Dönüştüren Sanatçı: Cyarine
59 dakika önce
Hollandalı sanatçı Laura Brouwers, yaptığı sanat paylaşımlarıyla Instagram'da 1,5 milyon takipçiye ulaştı.
Instagram'da kullandığı Cyarine, gerçek adı ise Laura Brouwers olan Hollandalı illüstratör, Instagram'da 1,5 milyon takipçiye sahip. Kendisinin bu kadar çok takipçiye ulaşmasında yaptığı sanat eserlerinin yanı sıra kendisini çizgi karakterlere dönüştürebilme yeteneği de yer alıyor. İşte Cyarine'in bazı çalışmaları:
Kendisinin ayrıca bir adet YouTube kanalı da bulunuyor. Cyarine'in YouTube kanalına buradan
ulaşabilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:30
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