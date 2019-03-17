Son Dakika Haberleri: Kendisini ve Başkalarını Çizgi Karakterlere Dönüştüren Sanatçı: Cyarine

Kendisini ve Başkalarını Çizgi Karakterlere Dönüştüren Sanatçı: Cyarine

59 dakika önce

Hollandalı sanatçı Laura Brouwers, yaptığı sanat paylaşımlarıyla Instagram'da 1,5 milyon takipçiye ulaştı.

Kendisini ve Başkalarını Çizgi Karakterlere Dönüştüren Sanatçı: Cyarine, System.String[]
Instagram'da kullandığı Cyarine, gerçek adı ise Laura Brouwers olan Hollandalı illüstratör, Instagram'da 1,5 milyon takipçiye sahip. Kendisinin bu kadar çok takipçiye ulaşmasında yaptığı sanat eserlerinin yanı sıra kendisini çizgi karakterlere dönüştürebilme yeteneği de yer alıyor. İşte Cyarine'in bazı çalışmaları:

Kendisinin ayrıca bir adet YouTube kanalı da bulunuyor. Cyarine'in YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:30 

Instagram, Teknoloji
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