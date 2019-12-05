Kendisini ve eşini bıçaklayan oğluna verilen 25 yıl hapis cezasına babadan tepki

Bursa'nın Mudanya ilçesinde anne ve babasını bıçaklayan gence yeniden 25 yıl hapis cezası verildi. Oğluna verilen cezaya tepki gösteren baba, oğlunun ömrünün cezaevinde geçeceğini söyledi.



2013 yılı Temmuz ayında Yalıçiftlik köy yolu üzerinde zeytin yağı fabrikasında meydana gelen olayda, Önder B. (28), babası Hüseyin B. (58) ve annesi Emine B.'yi (60) bilinmeyen bir sebeple yaraladı. Olayın ardından zanlı tutuklanırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve bir süre tedavi olan anne ile baba sağlığına kavuştuktan sonra taburcu oldu.



Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık hakkında 'yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçundan iki kez müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Önder B., yapılan duruşmalar sonucunda anne ve babayı öldürmeye teşebbüs suçundan iki kere 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, toplam 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının katılmadığını belirterek, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını isteyip kararı bozdu. Dosyanın yeniden 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesinin ardından sanık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla davaya katıldı.



Karar duruşmasında 'adli dengesi yerindedir' raporunu kabul etmeyen sanık Önder B., "Ceza kanununu inceledim. Hakkımda yaralama cezasından en fazla 6 yıl ceza verilebileceğinden dolayı tahliyemi istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, olayın teşebbüste kalmasından dolayı Önder B.'ye ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis verip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Duruşmadan sonra gazetecilere açıklama yapan baba, "Oğlum askere gittikten 10 ay sonra sağlık sorunu yaşamaya başladı. GATA'dan askere elverişli değildir raporu verildi. Oğlum 7 yıldır cezaevinde psikiyatri ilaçları kullanıyor. Mahkemece ve Adli Tıp Kurumu'nca raporlar hiç dikkate alınmadı. Oğlumun hayatı cezaevinde harcanıyor. Karara yeniden avukatımız aracılığıyla itiraz edeceğiz" dedi. - BURSA