Kendisini vuran doktor, yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kendisini vuran doktor, yaşam savaşı veriyor

17.06.2022 10:57
Kendisini vuran doktor, yaşam savaşı veriyor

BURSA Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Özgür Dağlı (48), kendisine ait tabancayla başına ateş etti.

BURSA Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Özgür Dağlı (48), kendisine ait tabancayla başına ateş etti. Eşinin evde ağır yaralı bulduğu Dağlı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Özgür Dağlı, dün akşam Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'ndeki evinde kimse olmadığı sırada, tabancasıyla başına tek el ateş etti. Kısa süre sonra eve gelen öğretmen eşi, 1 çocuk babası Dağlı'yı kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Dağlı'yı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Doç. Dr. Dağlı'nın, alevi sorunlar nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kendisini vuran doktor, yaşam savaşı veriyor
Kendisini vuran doktor, yaşam savaşı veriyor
Kendisini vuran doktor, yaşam savaşı veriyor
YORUMLAR
500
Otomobilin ezdiği kedi 1 patisini kaybetti, yoğum bakımda yaşam savaşı veriyor Otomobilin ezdiği kedi 1 patisini kaybetti, yoğum bakımda yaşam savaşı veriyor Mustafa Adıgüzel: Doktorlara Vere Vere 1 Depo Mazot Verdiniz Mustafa Adıgüzel: Doktorlara Vere Vere 1 Depo Mazot Verdiniz
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendisini vuran doktor, yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:43 Tatile başlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli bikinili fotoğrafını takipçileriyle paylaştı
10:41 Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,32 seviyelerinden işlem görüyor
10:40 Süper Lig'in yıldızına korkutan bıçaklı saldırı! Evli bir kadınla birlikte oldu iddia edildi
10:38 Dansöz kimliğinin altında casusluk yapıyormuş! Rusya, "Katya"yı vatana ihanet suçundan gözaltına aldı
10:36 Mutfakta garsonla cinsel ilişkiye girip, ellerini yıkamadan yemek hazırlayan kadın şef kovuldu
10:15 Türkiye'ye yönelik seyahat uyarıları yapan İsrail'den açıklama: İranlı terör hücresi yakalanana dek devam edeceğiz
10:12 Mustafa Sarıgül'ü sinirden çıldırtan soru: Mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz
10:11 Erdoğan'ın "Adayını açıkla" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Televizyonda karşılaşırsak açıklarım
10:05 Yemekteyiz yarışmasında gerginlik! Zuhal Topal, bir yarışmacıyı diskalifiye etti
09:55 Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 11:01:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kendisini vuran doktor, yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement