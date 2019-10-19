Son Dakika Haberleri: Kendisini vuran polis memuru hastaneye götürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Kendisini vuran polis memuru hastaneye götürüldü

Kendisini vuran polis memuru hastaneye götürüldü

1 saat önce

İddiaya göre Üsküdar Çevik Kuvvet Yerleşkesinde görevli bir polis memuru silahla kendisini yaraladı.

Kendisini vuran polis memuru hastaneye götürüldü, System.String[]

İddiaya göre Üsküdar Çevik Kuvvet Yerleşkesinde görevli bir polis memuru silahla kendisini yaraladı. Yaralı olan polis memuru hastaneye kaldırıldı.


İddiaya göre kız arkadaşıyla tartıştı


Olay, saat 01.00 sıralarında Üsküdar ilçesinde yer alan Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yaşandı. İddiaya göre kız arkadaşıyla tartışma yaşayan 22 yaşındaki Mustafa Gökkaya, beylik tabancasıyla kendisini yaraladı. Silah sesini duyan polisler yaralı polis memuru Gökkaya'ya ilk müdahaleyi yaptıktan hemen sonra sağlık ekipleri yaralı polis memurunu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürdü. Beylik tabancasıyla kendisini vuran polis memurunun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken Gökkaya'nın tedavisine devam ediliyor. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan şüpheli ifadesiyle kan dondurdu: İkinci eş olarak istedim
Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü! Kazayı gören yardıma koştu Masaj derneğinde fuhuş yaptıran gelin ve görümcesi yakalandı Ukraynalı turist 200 bin liralık elektronik sigarayla yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 04:47:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendisini vuran polis memuru hastaneye götürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]