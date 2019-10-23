Son Dakika Haberleri: Kendisini vuranın ismini sedyedeyken verdi
Son Dakika Güncel Kendisini vuranın ismini sedyedeyken verdi

Kendisini vuranın ismini sedyedeyken verdi

1 saat önce

Antalya'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi, şüphelinin ismini sedye üzerindeyken polislere söyledi.

Antalya'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi, şüphelinin ismini sedye üzerindeyken polislere söyledi.

Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde 07 ADF 729 plakalı otomobilin şoför mahallinde otururken silahlı saldırıya uğrayan Nafiz G. yaralandı.

Vücuduna üç kurşun isabet eden Nafiz G, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Nafiz G, acil serviste sedye üzerindeyken sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında yanına gelen polislere, saldırıyı gerçekleştirenin Y.A. olduğunu söyledi.

Ameliyata alınan Nafiz G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay yerinden otobüse binip ayrılan şüpheli Y.A. ise bir süre sonra ismi ve eşkalinin bildirildiği polisleri çevresinde görünce araçtan atlayıp kaçtı.

Y.A, kovalamacanın ardından Teomanpaşa Mahallesi'nde saklandığı binada yakalandı.

Olay sırasında araçta bulunduğu iddia edilen kadın da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kendisini vuranın ismini sedyedeyken verdi

Emek Mahallesi, Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:43 Kaynak: AA
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