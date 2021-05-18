Kendisini vurduğunu belirten kadının, eşi tarafından kazayla yaralandığı öğrenildi - Son Dakika

Dün saat 20.30 sıralarında Rauf Denktaş Mahallesi 252 sokakta pompalı tüfekle bacağından yaralanan Satı L. isimli kadın, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

KENDİNİ VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Tedavi altına alınan Satı L., polisteki ilk ifadesinde tüfeği yanlışlıkla kendisinin ateşlemesi sonucu yaralandığını söyledi. Satı L.'nin davranışlarından şüphelenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma yaptı. Yapılan çalışma sonucu olay sırasında evde olduğu anlaşılan Satı L.'nin dini nikahıyla birlikte yaşadığı Tolga N.'nin ifadesine başvuruldu.

EŞİ KAZARA VURMUŞ

Yapılan sorgulama sonucu Tolga N.'nin dolabın içine saklamak istediği pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu Satı L.'nin yaralandığı ortaya çıktı. Satı L. de daha sonra dini nikahlı eşini korumak için tüfeği kendisini ateşlediğini itiraf etti. Soruşturma sürüyor.