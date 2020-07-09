Kendisini vurduktan sonra intihar eden eşinin mezarının yanına defnedildi - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Zahide Cengiz (40), pompalı tüfekle kendisini vurduktan sonra intihar eden eşi Fatih Cengiz'in (40) mezarının yanına defnedildi. Olay günü Fatih Cengiz, kızları Kader (22) ile Hüsne'yi (20) tüfekle vurarak öldürmüş, eşi Zahide'yi de yaraladıktan sonra intihar etmişti.
Olay, 30 Haziran günü, Kozan'a bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir aralarında sorunlar yaşayan Fatih Cengiz ile eşi Zahide Cengiz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getirn Fatih Cengiz, evdeki pompalı tüfeği alıp, eşi Zahide, oğlu Emre (19), kızları Kader ve Hüsne Cengiz'e doğru ateş etti. Evden kaçmaya çalışırken, saçmaların isabet ettiği Zahide Cengiz ile kızları, sokak ortasında kanlar içinde yere yığıldı. Kader'in ikizi Emre Cengiz ise kaçarak, kendisini kurtardı.
Kaçarak kurtulan Emre Cengiz ile ile olay sırasında kendilerine ait iş yerinde olan Nesrin Cengiz (14) de anneleri için gözyaşı döktü.