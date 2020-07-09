Kendisini vurduktan sonra intihar eden eşinin mezarının yanına defnedildi - Son Dakika

Kendisini vurduktan sonra intihar eden eşinin mezarının yanına defnedildi

Kendisini vurduktan sonra intihar eden eşinin mezarının yanına defnedildiADANA'nın Kozan ilçesinde tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Zahide Cengiz (40), pompalı tüfekle kendisini vurduktan sonra intihar eden eşi Fatih Cengiz'in (40) mezarının yanına defnedildi.

Kendisini vurduktan sonra intihar eden eşinin mezarının yanına defnedildi

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ADANA'nın Kozan ilçesinde tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Zahide Cengiz (40), pompalı tüfekle kendisini vurduktan sonra intihar eden eşi Fatih Cengiz'in (40) mezarının yanına defnedildi. Olay günü Fatih Cengiz, kızları Kader (22) ile Hüsne'yi (20) tüfekle vurarak öldürmüş, eşi Zahide'yi de yaraladıktan sonra intihar etmişti.

Olay, 30 Haziran günü, Kozan'a bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir aralarında sorunlar yaşayan Fatih Cengiz ile eşi Zahide Cengiz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getirn Fatih Cengiz, evdeki pompalı tüfeği alıp, eşi Zahide, oğlu Emre (19), kızları Kader ve Hüsne Cengiz'e doğru ateş etti. Evden kaçmaya çalışırken, saçmaların isabet ettiği Zahide Cengiz ile kızları, sokak ortasında kanlar içinde yere yığıldı. Kader'in ikizi Emre Cengiz ise kaçarak, kendisini kurtardı.

Mahallelinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kader ve Hüsne Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Zahide Cengiz ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Eve giren polisler, Fatih Cengiz'in de cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Cengiz'in aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdiği belirlendi.

KURTARILAMADI

Kader ve Hüsne Cengiz, Kozan Mezarlığı'nda yan yana, babaları Fatih Cengiz ise karşılarındaki mezar yerinde toprağa verildi. Hastanede tedavi gören Zahide Cengiz de önceki akşam doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Zahide Cengiz'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'na götürüldü. Zahide Cengiz'in cenazesi, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından eşi Fatih Cengiz'in yanına gömüldü.

Kaçarak kurtulan Emre Cengiz ile ile olay sırasında kendilerine ait iş yerinde olan Nesrin Cengiz (14) de anneleri için gözyaşı döktü.

Adana, Kozan, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kendisini vurduktan sonra intihar eden eşinin mezarının yanına defnedildi - Son Dakika
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