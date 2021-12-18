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KENDİSİNİ YARALADI; 'BİRİNİ BIÇAKLADIM' DEYİNCE POLİS YARALI ARADI - Son Dakika

KENDİSİNİ YARALADI; 'BİRİNİ BIÇAKLADIM' DEYİNCE POLİS YARALI ARADI

18.12.2021 09:50

ERZURUM'da gece geç saatlerde elinde bıçak, yüzünden yaralı alkollü kişi, 3 kişiyle kavga ettim, birini bıçakladım deyince polis ekipleri metruk binalarda yaralı aradı.

ERZURUM'da gece geç saatlerde elinde bıçak, yüzünden yaralı alkollü kişi, 3 kişiyle kavga ettim, birini bıçakladım deyince polis ekipleri metruk binalarda yaralı aradı. Aramalarda olumsuz bir duruma rastlamayan polis ekipleri, bu kişinin kendisini yaraladığını belirledi.

Olay, Yakutiye ilçesi Aşağı Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İsminin Suat olduğu belirtilen kişi, bir elektrikçi dükkanının önüne gelerek 3 kişiyle kavga ettiğini, birisini bıçakla yaraladığını iddia ederek polisi aramalarını istedi. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bu kişinin elindeki bıçağı alarak tedavisi için ambulansa götürdü. Yüzünden akan kanla ambulansa giden Suat adlı kişi, polislere kavga sırasında birini yaraladığını söyledi.

POLİS YARALI ARADI

Bunun üzerine polis ekipleri, bölgede ve metruk binalarda saatlerce yaralı aradı. Olumsuz bir duruma rastlamayan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden alkollü kişinin kavga etmediğini, girdiği metruk binada bıçakla kendisini yaraladığını tespit etti.

KENDİSİNİ YARALADI; 'BİRİNİ BIÇAKLADIM' DEYİNCE POLİS YARALI ARADI
KENDİSİNİ YARALADI; 'BİRİNİ BIÇAKLADIM' DEYİNCE POLİS YARALI ARADI
KENDİSİNİ YARALADI; 'BİRİNİ BIÇAKLADIM' DEYİNCE POLİS YARALI ARADI
KENDİSİNİ YARALADI; 'BİRİNİ BIÇAKLADIM' DEYİNCE POLİS YARALI ARADI

kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KENDİSİNİ YARALADI; 'BİRİNİ BIÇAKLADIM' DEYİNCE POLİS YARALI ARADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KENDİSİNİ YARALADI; 'BİRİNİ BIÇAKLADIM' DEYİNCE POLİS YARALI ARADI - Son Dakika
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