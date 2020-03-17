Kendisini zabıta müdürü olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendisini zabıta müdürü olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kendisini zabıta müdürü olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da kendini zabıta müdürü olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da kendini zabıta müdürü olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ve Sarıyer'de kendisini zabıta müdürü olarak tanıtıp "Cenazem var, biraz para lazım, sonra vereceğim" diyerek 3 esnafı dolandırdığı öne sürülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Sarıyer'de şüpheli Oğuz B. (53) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 12 ayrı dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçundan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca şüpheli Oğuz B'nin Kocaeli'nde meydana gelen 2 dolandırıcılık olayının faili olduğu da tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kendisini zabıta müdürü olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

İstanbul, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı
Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi         
11:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak         
11:16
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı         
09:15
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı         
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde         
00:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 17:37:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kendisini zabıta müdürü olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]