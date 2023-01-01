Cinayet zanlısı Gülçin Uçan ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Ağabeyini öldüren Gülçin Uçan olaydan sonra gözaltına alınırken, Onur Uçan'ın cansız bedeni ise olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi. Öte yandan tartışmanın Gülçin Uçan'ın eski erkek arkadaşı yüzünden çıktığı öğrenildi.

Yılbaşını birlikte geçirmeyi planlayan aile, gecenin ilerleyen saatlerinde tartışmaya başladı. Ağabeyi Onur Uçan ile kızkardeşi Gülçin arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı. Ağabey aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onur Uçan'ın öldüğü belirlendi.

Didim ilçesinde, Fevzipaşa Mahallesi'nde bir evde meydana gelen olayda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf öğrencisi Gülçin Uçan'ı dün Ankara 'da yaşayan annesi Fadime Uçan, ağabeyi Onur Uçan ve gelinleri Sıla Uçan ziyarete geldi.

Kaynak: DHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kendisini ziyarete gelen abisini öldüren üniversiteli genç kız tutuklandı! Cinayetin sebebi de belli oldu - Son Dakika

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