Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Durumu ağırlaşan genç kadın, 4 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. L.A'nın cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

L.A, Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) şüphesiyle tedavisi altına alındı. L.A, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde kaldırıldı.

Aleyna Tilki yeni şarkısının tanıtımı için bir robotla evlendi

Manavgat'ta evi yanan kadından acı feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?