Kene bir ölüme daha neden oldu
1 saat önce
KKKA şüphesi ile Sivas'ta tedavi gören bir kadın hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
KKKA şüphesi ile Sivas
'ta tedavi gören bir kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Yozgat
'ın Sorgun
ilçesinden Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile Sivas getirilen, Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören İfakat Şahan (45) bugün hayatını kaybetti. Şahan'ın bir süre önce vücuduna yapılan keneyi çıkarttıktan sonra rahatsızlanarak Sorgun Devlet Hastanesi
'ne başvurduğu, hastaneden KKKA şüphesi ile Sivas'a sevk edildiği öğrenildi. - SİVAS
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