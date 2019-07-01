Son Dakika Haberleri: Kene bir ölüme daha neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kene bir ölüme daha neden oldu

1 saat önce

KKKA şüphesi ile Sivas'ta tedavi gören bir kadın hayatını kaybetti.

Kene bir ölüme daha neden oldu, System.String[]
KKKA şüphesi ile Sivas'ta tedavi gören bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Yozgat'ın Sorgun ilçesinden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile Sivas getirilen, Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören İfakat Şahan (45) bugün hayatını kaybetti. Şahan'ın bir süre önce vücuduna yapılan keneyi çıkarttıktan sonra rahatsızlanarak Sorgun Devlet Hastanesi'ne başvurduğu, hastaneden KKKA şüphesi ile Sivas'a sevk edildiği öğrenildi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
Yozgat, Sorgun, Sivas, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İsrail son 6 ayda 82 Filistinliyi şehit etti Bitlisli kadınlar çamurdan para kazanıyor Florijana Ismaili, Como Gölü'nde kayboldu Kıbrıs'ta konser veren Özcan Deniz, kadınların ilgisinden zor anlar yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:40:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kene bir ölüme daha neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]