Kene görüldüğü iddia edilen cami, 2 gün ibadete kapatıldı - Son Dakika

yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle cami bahçelerinde namaz kılındığını hatırlatarak, "İl genelinde keneyle ilgili tedbir amaçlı ilaçlama yapmayı düşündük. İlaç siparişlerimizi verdik ama bazı arkadaşlarımız kendiliğinden ilaçlamaya başlamış. Genel anlamda tüm haşerelere karşı alınan tedbir. Genel olarak yaptık. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.