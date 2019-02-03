Kene ile Mücadele İçin 5 Bin Kanatlı Doğaya Salındı
44 dakika önce
Kene ile mücadele için 5 bin kanatlı doğaya salındıTOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kene ile mücadele kapsamında belediyeye ait üretim istasyonunda üretilen 5 bin kanatlı yaban hayvanı doğaya salındı.
Kene ile mücadele için 5 bin kanatlı doğaya salındı
TOKAT - Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde kene ile mücadele kapsamında belediyeye ait üretim istasyonunda üretilen 5 bin kanatlı yaban hayvanı doğaya salındı.
Tokat'ta Erbaa Belediyesi
tarafından geçtiğimiz yıllarda faaliyetine başlayan Sülün
ve Keklik Üretim İstasyonu'nda üretilen kanatlı yaban hayvanları kene ile mücadele kapsamında doğaya salınmaya devam ediliyor. Bugüne dek 3 bin keklik, bin sülün ve bin bıldırcının doğaya salındığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım
, Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi Hastalığının taşıyıcı olan kenelerle yaptıkları mücadelenin son raporlamalarla birlikte, elde edilen göstergelerde başarı oranının çok yüksek olduğunu söyledi. Başkan Yıldırım: "Hem burada üretim yaptık, hem de ürettiğimiz keklik, sülün ve özellikle bıldırcını doğaya serbest bırakarak doğada yaşamı desteklemiş olduk. Bu yaparken de üretim kapasitemizi arttırmaya gayret ettik. Bunun için de kuluçka makinesi sayımızı ve kapasitesi yüksek makineleri buraya kazandırdık. Bakımların daha profesyonel olarak veteriner hekim tarafından yapılmasına gayret ettik. Ürettiğimiz bu keklik ve sülünleri yeri geldi vatandaşlarımızla beraber, yeri geldi çalışanlarımızla beraber doğaya kavuşturduk. Şuana kadar yaklaşık 3 binin üzerinde kekliği doğaya saldık. Bin taneye yakın bıldırcın bin taneye yakın sülünü de doğayla buluşturmuş olduk. Özellikle son yıllarda gelen raporlara ve istatistiklere göre de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının, özellikle Erbaa'da, Tokat'ta ve Sivas
bölgesinde, tüm Türkiye
'de azalım gösterdiğini görüyoruz. Bunun da sebebinin doğaya salınan bu keklik, sülün gibi kene ile mücadele eden hayvanlar olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:20 Kaynak: İHA
Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Çakmak'ın Sobadan Zehirlenen Annesi Öldü, Babası Yoğun Bakıma Alındı
Itır Esen, Aşk Yaşadığı İddia Edilen Acun Ilıcalı'yı İzlemeye Gitti
Genç Kız, Sevgilisinin ve Arkadaşının Kendisine Tecavüz Ettiğini Tesadüfen Öğrendi
Erdoğan Talimatı Verdi, Yeni Dönem İçin Çalışmalar Başladı