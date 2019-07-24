Kene ile mücadele için 'beç tavuğu' dağıtıldı
50 dakika önce
SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olan kenelerle mücadele için halka beç tavuğu dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:49 Kaynak: DHA
SİVAS'ın Doğanşar
ilçesinde, Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olan kenelerle mücadele için halka beç tavuğu dağıtıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
15'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Sivas
Şube Müdürlüğü'nce, KKKA hastalığına neden olan kenelerle mücadele çalışmaları kapsamında Doğanşar ilçesinin köylerinde beç tavukları dağıtıldı. Köylülere bahçelerinde beslemeleri ve tabiata bırakmamaları şartıyla birer çift olarak ücretsiz dağıtılan beç tavukları, kene ile mücadelede etkin bir şekilde kullanılıyor.
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