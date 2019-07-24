Son Dakika Haberleri: Kene ile mücadele için 'beç tavuğu' dağıtıldı
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Kene ile mücadele için 'beç tavuğu' dağıtıldı

50 dakika önce

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olan kenelerle mücadele için halka beç tavuğu dağıtıldı.

Kene ile mücadele için 'beç tavuğu' dağıtıldı, System.String[]
SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olan kenelerle mücadele için halka beç tavuğu dağıtıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Sivas Şube Müdürlüğü'nce, KKKA hastalığına neden olan kenelerle mücadele çalışmaları kapsamında Doğanşar ilçesinin köylerinde beç tavukları dağıtıldı. Köylülere bahçelerinde beslemeleri ve tabiata bırakmamaları şartıyla birer çift olarak ücretsiz dağıtılan beç tavukları, kene ile mücadelede etkin bir şekilde kullanılıyor.


Doğanşar, Sivas, Kongo, Kırım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:49 Kaynak: DHA
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