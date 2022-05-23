Kene, Sivas'ın ardından Malatya'da da can aldı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kene ısırması sonucu meydana gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı bir kişinin daha ölümüne yol açtı. 18 yaşında bir gencin yaşamını yitirdiği olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde meydana geldi.

RAHATSIZLANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İddiaya göre, 18 yaşındaki Eray T. dağda hayvan otlatırken, kene ısırması sonucu rahatsızlandı. Rahatsızlanan genç hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Buradaki ilk tedavisinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilen talihsiz genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS'TA DA DÜN BİR KİŞİ ÖLDÜ

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 75 yaşındaki Kaşif Tunç, dün hayatını kaybetti. Tunç'un büyükbaş hayvana yapışan keneyi eliyle kopardıktan sonra rahatsızlandığı bildirildi.

"HAYVANCILIK İLE UĞRAŞANLARA BULAŞMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Artan kene vakaları ile ilgili konuşan Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna,, "Kırsal kesimde yaşayan hayvancılık ve tarım işiyle uğraşan kişilere bulaşma ihtimali daha yüksek. Çünkü bunlar kenelerin yaşam döngüsünde oldukça önemli rol oynuyorlar. Bunun dışında riskli guruplarımız veterinerler, mezbaha çalışanları, çobanlar, çiftçiler bunların hepsi risk grupları olarak tanımlanabilir." dedi.