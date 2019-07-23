Kene tarafından ısırılan genç öldü
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kene tarafından ısırılan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:39 Kaynak: İHA
'nin Şemdinli
ilçesinde kene tarafından ısırılan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyünde yaşayan Nasır Sever (19), 4 Temmuz günü karın ağrısı, yüksek ateş ve baş dönmesi şikayetiyle Şemdinli Devlet Hastanesine başvurdu. Doktorların müdahalesinin ardından önce Yüksekova
'ya, daha sonra da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş
Tıp Merkezine sevk edilen Sever, tedavi altına alındı. Yapılan testlerle Kırım- Kongo
Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan Sever, tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle refakat eden kardeşi kontrol amaçlı gözlem altına alınırken, Nasır Sever'in cenazesi ise Van'da toprağa verildi. - HAKKARİ
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