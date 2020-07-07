Kene tehlikesine karşı açık renk kıyafet önerisi - Son Dakika

Kene tehlikesine karşı açık renk kıyafet önerisi

Kene tehlikesine karşı açık renk kıyafet önerisiİSTANBUL, (DHA)- İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Özlem Karagöl, açık alanlarda daha fazla vakit geçirme ihtiyacı duyduğumuz bu günlerde, özellikle yeşilliğin yoğun olduğu bölgelerde oluşan kene tehlikesi hakkında uyarılarda bulundu.

Kene tehlikesine karşı açık renk kıyafet önerisi

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İSTANBUL, (DHA)- İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Özlem Karagöl, açık alanlarda daha fazla vakit geçirme ihtiyacı duyduğumuz bu günlerde, özellikle yeşilliğin yoğun olduğu bölgelerde oluşan kene tehlikesi hakkında uyarılarda bulundu. Karagöl, koruyucu tedavilerin önemine değinerek, 'Park ve bahçelere giderken açık renkli kıyafetler giyelim ki vücudumuzda kene varsa çok daha rahat bir şekilde görelim' dedi.

Normalleşme süreciyle birlikte sosyal mesafeye daha fazla dikkat etmek için vatandaşlar insanlardan uzak yerleri tercih etmeye başladı. Birçok insanın hayatını tehlikeye atan ve ölüme kadar götüren kene ısırmasına karşı Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Özlem Karagöl, 'Keneler, küçükbaş hayvanlardan aldıkları virüsleri kan emme yoluyla insanlara bulaştırıyor. Kenelerde koruyucu tedavi bizim için çok önemli. Parklara, bahçelere gitmeden önce alacağımız önlemlere dikkat etmeliyiz' diye konuştu.

KIYAFET SEÇİMİNE VE RENGİNE DİKKAT EDİN

Park ve bahçeden geldikten sonra özellikle çocukların kollarına, bacaklarına, açık bölgelerine bakılması gerektiğini ifade eden Karagöl, şu önerilerde bulundu:

'Özellikle çocuklarımızın boyun bölgesi ve kulak arkasını mutlaka kontrol edelim. Uzun kollu giyelim, paçalarımızı çoraplarımızın içerisine yerleştirelim. Bu tarz koruyucu önlemler almak bizim için çok daha önemli. Park ve bahçelere giderken açık renkli kıyafetler giyelim ki vücudumuzda kene varsa çok daha rahat bir şekilde görelim.'

ALKOL VE KOLONYADAN UZAK DURUN, ATEŞLE YAKLAŞMAYIN

Genellikle çalılık ve yeşilliğin yoğun olduğu bölgelerde kenelerin daha fazla olduğuna vurgu yapan Karagöl, 'Keneyle karşılaştığımızda panik yapmıyoruz. İlk yardımda panik her zaman hatayı doğuruyor. Keneye hiçbir şekilde dokunmuyoruz ve sağlık kuruluşundan destek istiyoruz. Alkol ve kolonya gibi kimyasal maddeler kenenin üzerine dökülüyor. Bu uygulama yanlış. Kenenin üzerine dökülen bu kimyasallar kenedeki bulaşıcı mikroorganizmaların insan vücuduna geçmesini hızlandırıyor. Kenenin bulunduğu bölgeye kesinlikle, alkol ve kolonya gibi kimyasallar dökmüyoruz, herhangi bir şekilde keneye ateşle yaklaşmıyoruz' diye konuştu.

ISIRMADAN SONRAKİ 2 GÜNDEKİ BELİRTİLERE DİKKAT

Kenenin, ısırdıktan sonraki kuluçka süresinin 2 gün olduğunu ve belirtilerin bu günler içerisinde ortaya çıktığını söyleyen Özlem Karagöl, 'Kene, Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) dediğimiz, kanamalarla seyreden ve çok ciddi tablosu olan hastalığı meydana getiriyor. Eğer bir kene ısırması varsa kişinin baş ağrısı, mide bulantısı, kaslarında ağrılar, mide ağrıları varsa ve bunların biri ya da birkaçı bir arada bulunuyorsa hiç zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna gitmemiz gerekiyor' dedi.

AKCİĞER VE BÖBREK YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİR

KKKA meydana geldiğinde beklememek gerektiğini belirten Karagöl, 'KKKA 5'inci günde kişide akciğer ve böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğine kadar gidecektir. Diğer hastalıklarda olduğu gibi kalp, diyabet, tansiyon hastaları büyük risk altında' ifadelerini kullandı.

Karagöl, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kene tehlikesine karşı açık renk kıyafet önerisi - Son Dakika
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