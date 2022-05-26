Kene vakalarında ölüm oranı yüzde 5 - Son Dakika
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Kene vakalarında ölüm oranı yüzde 5

26.05.2022 13:27
Kene vakalarında ölüm oranı yüzde 5

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Genellikle her yıl 400 civarında yeni vaka tespit edilmektedir.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Genellikle her yıl 400 civarında yeni vaka tespit edilmektedir. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı(KKKA) ciddi bir hastalıktır. Ölüm oranı yüzde 5'tir. O yüzden kesinlikle ihmal edilmemesi gerekir" dedi.

Yaz aylarında çok sık rastlanan kene vakalarıyla ilgili Samsun Medical Park Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu önemli açıklamalar yaptı. Kene vakası ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler ve hastalık hakkında bilgi veren Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına bakıldığında ülkemizde özellikle yaz aylarında görülen bir hastalıktır. Genellikle ateş, bulantı, kusma ve kanama ile seyreder. Sıklıkla kene tutulması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu klinik tabloda her zaman gene tutulma hikayesi bulunmayabilir. Kenelerin salgıladıkları sıvılar anestezik etki yapar ve tutunmadan hasta farkında olmayabilir. Bu hastalık özellikle yaz aylarında nemin az olduğu yüksek bölgelerde görülmektedir. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde, Karadeniz'in İç Anadolu'ya bakan kısımlarında daha sık görülen hastalık zaman içerisinde ülkemizde Anadolu'da yayılım göstermiştir. Genellikle her yıl 400 civarında yeni vaka tespit edilmektedir. Ciddi bir hastalıktır. Ölüm oranı yüzde 5'tir. O yüzden kesinlik ihmal edilmemesi gereken bir hastalıktır. Eğer bir kene tutulması varsa kesinlikle keneye çıplak elle dokunulmamalıdır. Kene ezilmemelidir. Çıkartılma yöntemi biliniyorsa kişi kendisi de keneyi çıkartabilir. Bir sağlık kuruluşuna mutlaka başvurulmalıdır. Kanama ile seyreden ciddi bir hastalık olması sebebiyle korunma önlemleri son derece önemlidir" diye konuştu.

(Furkan Abrek Ünal-İHA)

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Kaynak: İHA

Hakan Leblebicioğlu, Mikrobiyoloji, Kırım, Vefat, Güncel, Son Dakika

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