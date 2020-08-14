Kene ve haşerelere karşı güvenlik önlemi alındı - Son Dakika

Gölbaşı Belediye ekipleri kene ve haşerelere karşı park, bahçe, açık alan ve yeşillik alanı ilaçladı.

Yaz aylarında özellikle kene tehlikesi ile karşı karşıya kalınmasını engellemek amacı ile harekete geçen Gölbaşı Belediyesi ekipleri Başkan Ramazan Şimşek'in talimatı ile ilaçlandırma çalışmalarını tamamladı.

Halk sağlığı için yoğun önlemler alarak çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Şimşek, "Yaz ayları biliyorsunuz kene vakalarının en çok görüldüğü zamanlar. Hava sıcaklıkların artması ile kene gibi canlılar kendilerine daha fazla temas edecekleri yerler buluyorlar. Açık alanlar da bunun en büyük örneği. Sahilde, yeşillik alanlarda rahatça soluklanan vatandaşlarımız kene ve haşere tehdidi ile karşı karşıya kalıyor. Bizler de ekiplerimizle vatandaşlarımızın konforu için ilaçlama çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Her türlü kene ve haşereye karşı verdiğimiz mücadele kapsamında çocuklarımızın oyun alanlarını, vatandaşlarımızın dinledikleri yeşillik alanlarımızı ilaçladık" diye bilgi verdi. - ANKARA