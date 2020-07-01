Keneler pantolon paçalarından girmeyi seviyor - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, yaz aylarında sıkça görülen ve ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğu için korkulu rüya haline gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.



KKKA hastalığının keneden insanlara geçen bir hastalık olduğunu hatırlatan Doğan, önemli uyarılarda bulundu.



Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra KKKA hastalığı ile de mücadele edildiğini belirten Doğan, "Bu sene çok ilginç bir durum yaşanıyor. KKKA hastalığı normalde bahar aylarının sonunda ortaya çıkardı yani nisanın sonu veya mayıs gibi çıkardı ama bu sene mart ayında görmeye başladık. Tabii bu da bizi biraz endişelendirdi doğrusu. Çünkü daha önce 1 yılda toplamda ulaştığımız sayısının hemen hemen yarısına bu yıl şu ana kadar ulaştık. Böyle olunca da hemen buna yönelik tedbirler aldık. Enfeksiyon hastalıklarının hocalarıyla toplantı yaptık. 20 yataklı olan enfeksiyon kliniğinin yarısı bize yetiyordu ama şimdi bütün kliniği Kırım Kongo için ayırdık. Hatta gerekirse ek bir klinik daha açma kararı aldık. Şu ana kadar gerek olmadı ama olursa bunlara da hazırlıklıyız" dedi.



"Bu sene 8 kişiyi kaybettik"



KKKA hastalığı ile mücadelede vatandaşlara önemli görevler düştüğünü kaydeden Doğan, "Halkımızın bilinçli olması çok önemli. Özellikle piknik yerlerinde, bağlarda, bahçelerde çok dikkatli davranmaları gerekiyor. Keneler pantolon paçalarından girmeyi sevdiği için bu tip yerlerde çoraplarını pantolonlarının üzerine geçirerek hareket etsinler. Böylesi yerlerde çok bulunmamalarını ve bulunuyorlarsa da mutlaka buradan çıktıktan sonra vücutlarını kontrol etmelerini istiyoruz. Vücutlarının herhangi bir yerinde keneye rastlamışlarsa kendileri çıkarmadan mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvursunlar. Bu çok önemli. Çünkü sağlık kuruluşlarında çıkarılan kenelerde genellikle bir sıkıntı çıkmıyor. Hastanemizde bu yıl şu ana kadar 140'a yaklaşan hastamız var. 120'yi geçkin pozitif sayımız var ve maalesef KKKA hastalığı nedeniyle hastanemizde bu sene 8 kişiyi kaybettik" şeklinde konuştu.



"Aşı konusunda son aşamalara geldik"



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin KKKA hastalığının tedavisi konusunda Türkiye'deki en üst merkezlerden birisi olduğunu vurgulayan Doğan, "Çok tecrübeliyiz. Çünkü bu hastalığı rastlanıldığı günden beri tedavi ediyoruz. Bu konuda hocalarımız da hem bilimsel araştırmalar yapıyorlar hem de hastaları tedavi ediyorlar. Aşı konusunda son aşamalara geldik. Aşısı bulunduğu zaman hastalık bir nevi yok edilmiş olacak. Yoğun bir destek tedavisi ile bu hastalıkla mücadele ediyoruz ama bu konuda gerçekten başarılıyız. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sıkıntıdan da kurtulacağız" ifadelerini kullandı. - SİVAS