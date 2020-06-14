"Kenelere el ile müdahale etmek daha büyük sonuçlar doğurabilir"

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül'den kene uyarısı: "Nane yağı gibi yöntemlerin keneler üzerinde bir etkisi yok"

KAYSERİ - Havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan kenelerle ilgili konuşan Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, "Ağız yapısı testereye benzediği için, kenelere el ile müdahale etmek daha büyük sonuçlar doğurabilir" dedi.

Havaların ısınması ile kenelerin bulundukları ortamdan dışarı çıktıklarını söyleyen Akgün Ergül, "Havalar ısındı ve genellikle kenelerde bu havalarda yaz aylarında bulundukları ortamdan dışarıya çıkıyorlar bir kış uykusundan uyanır gibi. Keneler kan emen ve bu kanı emdikleri esnada da parazit olarak yaşayan canlılardır. Kan emip, vücudundaki parazitleri kirim Kongo kanamalı ateşi dediğimiz viral hastalığı da insanlara ve diğer canlılara da nakledebilmektedirler. Yassı siyah gibi kahverengimsi yapıları olmakla beraber, eklem bacaklı olup dış parazit olarak yaşarlar. Keneler kuşlarla, pikniğe gittiklerinde çimenlerin üzerinden bile insanların yaşadıkları yerlere nakil olabilir. Mera alanları gibi yerlerden özellikle insanlara bulaşma gibi durumlar olabilir. Vatandaşlarımızın bu konuda da dikkatli olmaları gerekmektedir. Piknik alanlarında ve ya hayvanların olduğu doğal ortama gittiklerinde, kene ile ilgili temas olduklarında kesinlikle vatandaşlarımız kendileri müdahale etmesinler. En yakın sağlık kurumuna gitsinler çünkü kenelerin ağız yapıları kan emdikleri bölgede testere gibi derinin içerisine işler ve oradan da yavaş yavaş kan emerler ve bu kan emme esnasında da vücudundaki kanı tekrardan insana derisinden içeri zerkeder. Bu esnada da virüsü bulaştırmış olurlar. Testere gibi ağız yapıları olduğu için, vatandaşlar kendileri çekmeye çalıştıklarında direkt ağız yapısı orada kaldığı için kusmayı daha fazla verir. Burada da virüsü kendilerine bulaştırabilirler. Bu yüzden sağlık kurumlarına müracaat edilip, kenenin uzman bir kişi tarafından çıkarılması daha uygun olacaktır. Vatandaşlarımız bu konuda çok dikkat etmeliler" dedi.

Ergül, keneler için kullanılan ilaçlar dışında uygulanan yöntemlerin bir etkisi olmayacağını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Son zamanlarda ortaya çıkan nane yağının keneler üzerinde bir etkisi yok. Keneler normalde aslında bizim büyükbaş dediğimiz koyun keçi gibi hayvanların üzerinde yaşayan canlılardır. Keneyi öldürebilecek bizim veteriner kliniklerimizde büyükbaş hayvanlara uyguladığımız enjeksiyon tarzında ve ya sulandırıp sıkabileceğimiz ilaçlarımız bulunmakta. Kene mücadelesinde bu tarz ilaçları en kolay yapılabilecek olan sulandırıp pompa ile sıkabilecekleri yerleri ilaçladıkları zaman, keneyle en etkili mücadeleyi yapmış olurlar. Bunun haricinde nane yağı ve ya daha değişik kenenin olduğu yere dezenfektan tarzı alkol gibi şeyleri dökmenin, keneyi öldürebilecek bir özelliği yoktur normalde. Onun için vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Yetiştiricilerimize de şunları söylemek isterim, bu sene yağışların bol olması ile birlikte otların da yeşermesiyle keneler artık aktif duruma geçti. Özellikle mera alanlarında kenenin büyükbaş hayvanları ısırması ile birlikte ve onun haricinde evcil hayvanlarımızı da ısırması ile birlikte bir takım kan ile ilgili hastalıklar ortaya çıkıyor. Bunun için de en aktif mücadelemiz, beslediğimiz tüm canlıları keneye karşı korumak. Uygun iğnelerini ve parazit tedavilerini yaptırmak olacaktır. Bunlar uygulandığı takdirde de hayvanlarımızda böyle bir problem yaşanmayacaktır."