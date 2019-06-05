Son Dakika Haberleri: Kenenin ısırdığı çocuk tedavi altına alındı
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Kenenin ısırdığı çocuk tedavi altına alındı

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde oyun oynadığı esnada kene tarafından ısırılan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Kenenin ısırdığı çocuk tedavi altına alındı, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde oyun oynadığı esnada kene tarafından ısırılan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçe merkezindeki evlerinin yakınlarında oyun oynayan Taha Azgın, isimli çocuğun ayağına kene yapıştı. Çocuğun ayağını ısıran keneyi fark eden Azgın'ın ailesi, çocuklarını alarak Sincik İlçe Devlet Hastanesine götürdü. Burada sağlık çalışanları tarafından kene yapıştığı çocuğun bacağından kontrollü bir şekilde alındı. Hastanede tedavi altına alınan Taha Azgın'ın sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:05 Kaynak: İHA
Adıyaman, Sincik, Güncel
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