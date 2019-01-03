Kenevir Baskınında Jandarmaya Ateş Açıldı
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde Hint keneviri yetiştirilen eve baskına giden jandarmaya ateş açıldı.
Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde Hint keneviri yetiştirilen eve baskına giden jandarmaya ateş açıldı. Ekipler, teslim olan şahsı gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Kumla Mahallesi'nde ikamet eden 64 yaşındaki Ö.N. isimli şahsın evinde kenevir ektiği bilgisine ulaşan İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, şahsın evine operasyon düzenledi. Ekipleri gören Ö.N., uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, bir süre sonra silahını bırakan şahsı yakaladı. Şahsı yakaladıktan sonra evde arama yapan ekipler, 1 adet tüfek, tüfeğe ait 16 adet boş kovan, 18 adet dolu fişek, evin avlusunda kurulan sera içerisinde 28 kök Hint keneviri ile 1 adet tabanca ele geçirdi. Evdeki malzemelere el koyan ekipler, Ö.N.'yi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında "Görevli Jandarma personeline silahla mukavemet ve uyuşturucu ile uyarıcı madde ticareti yapmak ve bulundurmak" suçlarından tahkikata başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:42 Kaynak: İHA
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