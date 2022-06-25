Kenevir eken şahıslar fotokapanla tespit edildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yasadışı kenevir bitkisi ekimi ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye kurdukları fotokapanlar sayesinde şüpheli şahısları gözaltına aldı. Şahısların toplam 1698 kök kenevir bitkisi ektiği tespit edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaşehir 7'nci JASAT tarafından yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı yönünde elde edilen bilgiler sonucunda Uluderbent Mahallesinde farklı 2 noktaya fotokapan cihazı yerleştirildi. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıslara ait görüntülere rastlanılması üzerine 1'inci noktada poşet içerisinde damlama sulama malzemeleri ile A.K. (42) isimli şahsın T.C. kimlik numarasına düzenlenmiş fatura ve 672 kök kenevir bitkisi bulundu. Bir diğer fotokapanın kurulduğu bölgede ise 212 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, fotokapan kayıtlarında yapılan incelemede olayın şüphelilerinin M.S. (43) ve Y.Ş. (33) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. 2'nci noktada bulunan sulama hortumunu takip eden jandarma ekipleri H.Y. (66) isimli şahsın mısır tarlasına ulaştı. Jandarma ekipleri mısır tarlasında yaptıkları kontrollerde mısırların içerisine ekilmiş vaziyette 814 adet daha kenevir bitkisi ele geçirildi. Yasa dışı kenevir bitkisi ekimi olayında 3 farklı noktadan toplamda 1698 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken A.K., H.Y. ve M.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. - MANİSA